Fedex dépasse les attentes au 4e trimestre

Fedex a dépassé ses prévisions et celles du consensus au quatrième trimestre de son exercice décalé. Le groupe américain de livraison de plis et de colis a tiré profit de son plan de réduction des coûts et de la hausse des volumes aux Etats-Unis et à l'étranger.

'Nos résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année fiscale illustrent notre détermination à contrôler nos coûts, à réduire les tensions sur le capital et à accroître les bénéfices de façon à dégager davantage de valeur pour nos actionnaires', a commenté John Dietrich, vice-président et directeur financier, cité dans un communiqué, assurant que le groupe comptait poursuivre sur sa lancée pour son exercice fiscal 2026.

Entre mars et mai - quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025 - Fedex a réalisé un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars (17,9 milliards de francs) soit très légèrement mieux que sur les 22,1 milliards de l'année précédente. Son bénéfice net a atteint 1,65 milliard de dollars, comparé à 1,47 milliard un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, il est ressorti à 6,07 dollars quand le consensus attendait 5,84 dollars. L'action Fedex chutait de 5,25% dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, à cause de ses prévisions pour l'exercice en cours.

En mars, lors de la présentation de ses performances pour le troisième trimestre, il avait revu à la baisse ses prévisions et prévenu que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année serait stable ou 'légèrement en baisse' sur un an. Au final, il ressort à 87,9 milliards, contre 87,7 milliards un an plus tôt.

Le directeur général Raj Subramaniam, qui a rendu hommage au fondateur du groupe - un 'pionnier de la livraison express qui a façonné le commerce mondial actuel' - en préambule du communiqué de résultats, s'est félicité de la 'solide fin d'année' et de la réalisation des économies structurelles escomptées. Sur cet exercice, ces dernières ont atteint l'objectif de 2,2 milliards de dollars, pour représenter 4 milliards de dollars au total depuis l'exercice 2023.

Le groupe cible un milliard supplémentaire sur l'exercice en cours. Il anticipe également, au premier trimestre, un chiffre d'affaires stable ou en progression de 2% et un bénéfice net par action proforma compris entre 2,90 et 3,50 dollars. Il prévoit aussi d'augmenter le dividende annuel de 5%, à 5,80 dollars par action, et de continuer à réaliser un 'robuste programme de rachat d'actions'.

Pendant l'exercice fiscal achevé fin mai, il a restitué environ 4,3 milliards de dollars aux actionnaires: 3 milliards de rachat d'actions - contre 2,5 milliards prévus initialement - et 1,3 milliard de dividendes.

/ATS