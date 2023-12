Fin de la grève qui touchait l'aéroport de Genève: accord trouvé

La grève entamée dimanche à l'aube par une partie du personnel de Dnata, qui est active à l'Aéroport de Genève, est terminée. Un accord a été trouvé entre les grévistes et la direction de l'entreprise.

Selon des employés grévistes, le travail devait reprendre à la mi-journée. Ce mouvement social, qui au final aura duré huit heures, a causé quelques retards de vols et quatre annulations. Des passagers sont aussi partis sans leurs bagages.

Dnata devait assurer dimanche l'assistance de 85 vols sur les 419 prévus. Le syndicat SSP exigeait 5% d'augmentation des salaires et une convention collective de travail (CCT) comprenant une prime liée à la pénibilité du travail et une compensation du travail de nuit et du dimanche.

/ATS