Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité

La Suisse doit abolir la valeur locative, un impôt 'injuste'. Un comité interparti bourgeois a plaidé lundi pour un 'oui' le 28 septembre en votation. La réforme allègera la charge de la classe moyenne, notamment des jeunes familles et des retraités, selon lui.

'Les propriétaires de logement doivent payer des impôts sur un revenu qu'ils ne perçoivent jamais', a critiqué ce comité de représentants du Centre, du PLR, des Vert’libéraux et de l'UDC dans un communiqué.

Il a appelé le peuple à abolir la valeur locative. La réforme bénéficiera aux retraités. Elle renforcera aussi les chances des jeunes familles d'accéder à la propriété.

Le Parlement a supprimé en décembre la valeur locative. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne sont plus que partiellement déductibles.

Il a aussi prévu un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire. Les cantons touristiques pourront ainsi compenser les pertes fiscales, selon le comité.

/ATS