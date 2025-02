Finma: le directeur insiste sur le besoin de nouveaux outils

Le directeur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) Stefan Walter a de nouveau plaidé pour mieux doter l'institution dont il est responsable après la débâcle de Credit Suisse.

'Il manque aujourd'hui à la Finma des compétences importantes qui sont la norme pour d'autres autorités de surveillance reconnues au niveau international', a-t-il indiqué mercredi devant les membres du Club des journalistes économiques zurichois (CZW).

La Finma ne peut suspendre les gratifications exceptionnelles que lorsque de l'argent public a été injecté pour soutenir l'établissement. Il devrait être également possible d'infliger des amendes pour les personnes morales et de publier les processus de la vérification de la bonne application du droit, a indiqué M. Walter. La Finma aurait besoin d'un 'senior manager regime'. Toute ces mesures auraient un effet préventif important sur les éventuels comportements fautifs des établissements assujettis et leur direction.

Pas assez de ressources

Les propositions du Conseil fédéral dans le rapport TBTF ('Too big to fail') et de la commission d'enquête parlementaire sur le sauvetage de Credit Suisse vont dans la bonne direction. Mais pour que cela soit efficace, il faut s'atteler à la mise en oeuvre.

Le directeur a également critiqué le manque de ressources. 'Il n'y a aucune autre autorité de surveillance qui a autant besoin de prestataires externe. Les contrôles doivent être faits sur place: la Finma ne devrait pas s'appuyer autant sur les contrôleurs externes, lorsque ces derniers sont exposés à des conflits d'intérêt', a-t-il déclaré. L'article 23 de la loi sur les banques doit ainsi être supprimé pour que la Finma puisse décider quand les contrôles sur site sont à effectuer. Dans le domaine de l'assurance, cela est déjà le cas.

M. Walter dirige la Finma depuis avril 2024. Il a pris la suite d'Urban Angehrn, qui a quitté l'institution fin octobre 2023 suite à la crise de Credit Suisse. Le nouveau responsable a occupé des fonctions à la Banque centrale européenne (BCE) et à la Réserve fédérale américaine (Fed).

