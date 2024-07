Firmenich augmente ses ventes au premier semestre

DSM-Firmenich a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires au 1er semestre. Pour le reste de l'exercice, le spécialiste argovien des arômes, parfums et ingrédients revoit ses perspectives à la hausse.

De janvier à fin juin, le chiffre d'affaires a connu une hausse de 2% à 6,3 milliards d'euros, rapporte mardi DSM-Firmenich dans un communiqué. La croissance organique a atteint 4%.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté est affiché à 976 millions, après 929 millions à la même période un an plus tôt. La marge afférente se monte elle à 15,5%, contre 15,1% au premier semestre 2023.

Selon le groupe, les divisions Parfumerie & Beauté et Goût, Texture & Santé ont toutes deux enregistré de bonnes performances. Les secteurs de la santé, de la nutrition et des soins ainsi que de la nutrition animale et de la santé ont pour leur part vu leur dynamique s'améliorer.

Le bénéfice net a lui bondi de 55% à 365 millions d'euros.

Cité dans le communiqué, le directeur général du groupe Dimitri de Vreeze a noté que l'entreprise, après avoir lancé son plan stratégique lors de sa journée des marchés des capitaux en juin, 'a bien progressé dans la mise en œuvre des synergies et des programmes de transformation des vitamines'.

'La séparation de l'activité Nutrition et Santé Animales est en bonne voie et nous avons déjà annoncé deux cessions dans le cadre de l'affinement de notre portefeuille', a-t-il ajouté.

Ces deux segments, l'activité d'extraits de levure à Lesaffre et celle des de lipides marins à KD Pharma Group, représentent environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Avec ces actions stratégiques, la société souhaite accélérer sa croissance fondée sur l'innovation en donnant la priorité aux segments à forte croissance et à marge élevée de la parfumerie et de la beauté, du goût, de la texture et de la santé et de la santé, de la nutrition et des soins, avec les objectifs financiers d'une croissance organique des ventes de 5 à 7% et d'une marge d'Ebitda ajustée de 22-23%.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction relève ses perspectives annuelles à environ 2 milliards d'euros 'sur la base de la dynamique commerciale positive qui s'est poursuivie au troisième trimestre et de notre engagement à apporter une contribution de 200 millions d'euros à l'Ebitda ajusté grâce à la combinaison des synergies et du programme de transformation des vitamines'. Elle dit toutefois rester prudente quant aux conditions économiques générales dans lesquelles opèrent ses clients.

