Fitch confirme le « triple A » de la Suisse

L'agence de notation Fitch a réitéré la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises étrangères de la Suisse à 'AAA', assortie d'une perspective 'stable', soit la meilleure note possible attribuée à un émetteur de première qualité.

Cette décision reflète 'une économie dotée d'une forte création de valeur', une 'très forte position en tant que créancier externe' et le 'statut de devise de réserve du franc suisse', a détaillé Fitch dans un document.

La Suisse fait par ailleurs preuve d'une politique économique et budgétaire 'prudente,' qui soutient la 'stabilité macroéconomique', et d'un niveau d'endettement 'parmi les plus bas' comparé aux autres pays notés 'AAA'.

Quant au secteur bancaire, ce dernier n'est pas impacté par l'intégration de Credit Suisse par sa rivale UBS, qui évolue au rythme prévu, a poursuivi l'agence de notation.

