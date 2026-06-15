Flughafen Zürich: lancement des opérations à l'aéroport de Noida

L'aéroport international de Noida, en Inde, développé et construit par Flughafen Zürich, a débuté lundi ses opérations commerciales.

Une montée en puissance progressive des opérations est prévue au cours des prochains mois, d'autres compagnies aériennes devant mettre en place leurs services.

L'aéroport indien DXN a vu le tout premier avion atterrir sur son tarmac à piste unique, avec un vol opéré par la compagnie locale IndiGo et en provenance de Lucknow, rapporte un communiqué.

La direction générale de l'aviation civile (DGAC) indienne avait déjà délivré en mars une licence d'exploitation, mais depuis cette date, 'les fermetures d'espace aérien, la hausse des coûts du carburant et les ajustements de capacité ont entraîné une plus grande volatilité de l'environnement opérationnel' ont causé du retard, explique l'exploitant de Flughafen Zürich.

L'aéroport accueille pour le moment des vols passagers et cargo domestiques. Les vols internationaux devraient débuter plus tard en 2026. IndiGo, Akasa Air et Air India Express assureront des vols à destination et en provenance de Noida. D'autres compagnies aériennes ont manifesté leur intérêt pour l'ouverture de liaisons, et une forte demande de fret aérien est attendue.

Situé dans l'agglomération de Dehli, l'aéroport a une capacité d'accueil de 12 millions de passagers par an et 25 postes de stationnement pour avions. Au cours des phases d'expansion suivantes, étalées sur les 40 ans de la concession, sa capacité sera progressivement augmentée jusqu'à 70 millions de passagers.

/ATS