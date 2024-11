Forte hausse des faillites sur les neuf premiers mois

Les faillites d'entreprises en Suisse ont nettement accéléré entre janvier et septembre, le secteur de l'automobile enregistrant notamment une envolée alors que le domaine de la construction a rebondi.

Sur les neuf premiers mois de 2024, quelque 4475 sociétés ont mis la clé sous la porte, une hausse de 16% comparé à la même période de l'année dernière, a annoncé mercredi le cabinet Dun&bradstreet.

La plus forte hausse a été enregistrée aux Grisons (+44%), ainsi que dans les cantons de Genève (+37%) et de Vaud (+29%). A l'inverse, ceux de Fribourg (-36%), d'Uri et d'Appenzell Rhodes-Intérieures (tous les deux -13%) ont comptabilisé la plus importante décrue.

Par branches, le commerce automobile (+47%), les bureaux d'architectes (+40%) et les producteurs de denrées périssables (+34%) ont été les plus touchés par les faillites. Les secteurs de la construction (-35%) et le commerce de gros (-10%) ont par contre repris des couleurs.

/ATS