Foyer d'infection à Verbier - Des médecins demandent la quarantaine

Les médecins de Verbier (VS) veulent mettre la station du val de Bagnes en quarantaine à cause du Covid-19. Pour ces praticiens, le village est un nid majeur de l’infection en Suisse. L’Etat du Valais a transmis le dossier à l’Office fédéral de la santé publique.

A l’instar de ses collègues de la station et de la Maison de la santé de Sembrancher (VS), la doctoresse Sabine Popescu tire la sonnette d’alarme, rapporte Le Nouvelliste, ce lundi. 'Il faut à tout prix créer un vase clos pour protéger le Valais et le pays', indique la praticienne au quotidien valaisan. Selon elle, il y a trop de va-et-vient, notamment de travailleurs. Ce qui ne permet pas de stabiliser la situation sanitaire.

Chiffre alarmant

'Nous allons atteindre très probablement la barre des soixante cas positifs sur la région', dévoile Sabine Popescu. 'Quand on sait que seules les personnes sont soumises à un frottis, ces cas ne seraient que la pointe de l’iceberg'. Pour éviter une crise sanitaire majeure, le corps médical souhaite donc que la station, voire toute la vallée, soit mise en quarantaine.

Interpellées, les autorités de la commune de Bagnes ont choisi une ligne claire sur la question : 'La commune exécutera la décision du canton. Entre-temps, nous avons pris des mesures drastiques pour tenir compte de l’évaluation des médecins', précise le président Eloi Rossier.

Depuis samedi matin, les bus urbains ne circulent ainsi plus dans la station. Les propriétaires de résidences secondaires ont également été priés de ne pas gagner leur pied-à-terre.

Canton pas compétent

La conseillère d’Etat en charge de la santé, Esther Waeber-Kalbermatten a répondu aux médecins, hier, dimanche. 'Une quarantaine ne peut pas être prononcée par le canton pour un lieu mais uniquement pour des personnes. Par exemple, des clients et le personnel d’un hôtel. Seule la Confédération peut choisir de confiner toute une localité ou une région'.

Esther Waeber-Kalbermatten a ainsi fait suivre le dossier à l’Office fédéral de la santé publique. L'OFSP a bien reçu la demande valaisanne, a confirmé l'office à Keystone-ATS lundi. Il n’avait pas encore tranché la question.

