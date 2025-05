France: l'inflation ralentit à 0,7% sur un an en mai

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% en mai sur un an en France, une hausse qui ralentit encore après +0,8% en avril, selon l'estimation provisoire publiée mardi par l'Insee.

Ce ralentissement s'expliquerait par les prix des services, en hausse de 2,1% sur un an après 2,4% en avril, particulièrement les prix des transports, et une baisse plus marquée de ceux des communications, indique l'Institut national de la statistique, ainsi que par une accentuation de la baisse des prix de l'énergie (-8,1% après -7,8% en avril).

Les prix de l'alimentation accélèrent légèrement selon cette estimation provisoire (+1,3% après +1,2%), tandis que ceux des produits manufacturés (-0,2%) et du tabac (+4,1%) évoluent aux mêmes rythmes qu'en avril.

Sur un mois, les prix à la consommation baissent de 0,1% en mai, après +0,6% en avril, en raison de l'évolution des prix de l'énergie qui se replient pour le quatrième mois consécutif, en particulier ceux des produits pétroliers et du gaz.

Les prix de l'alimentation poursuivent leur hausse, tandis que ceux des services, des produits manufacturés et du tabac sont quasiment stables sur un mois.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH - permettant des comparaisons entre pays européens) augmente de 0,6% en mai, après +0,9% en avril. Sur un mois, il diminue de 0,2%, après +0,7% le mois précédent.

Après l'envolée des prix en 2022 et 2023, cet indice est désormais très en dessous de la cible d'inflation annuelle de 2% de la Banque centrale européenne.

/ATS