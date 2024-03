France: les créations d'entreprises en légère baisse

Le nombre de créations d'entreprises est reparti légèrement à la baisse (-0,3%) en février en France, après un rebond de 2,6% en janvier, principalement en raison d'un recul des créations d'entreprises dans l'enseignement, la santé et l'action sociale.

Globalement, ce recul mensuel est dû à un recul des créations d'entreprises classiques (-0,9% après +2,8%), tandis que celles de micro-entreprises sont restées quasi stables (+0,1% après +2,4%). 93?594 firmes ont été créées en février, dont 34'016 entreprises classiques et 59'578 micro-entreprises, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vendredi. Ces données sont corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables.

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (de mars 2023 à février 2024), augmente de 2,8% par rapport aux mêmes mois un an plus tôt, principalement porté par le microentrepreunariat (+6,7%). Par secteurs, les créations d'entreprises 'diminuent nettement dans l'enseignement, la santé, l'action sociale' (-5,1% après +1,5%), souligne l'Insee. Elles baissent aussi 'de nouveau dans les transports et entreposage' (-2,6% après -0,5%), 'et se replient partiellement dans les activités financières et d'assurance' (-6,4% après +14,0%).

À l'inverse, elles 'continuent d'augmenter dans le soutien aux entreprises' (+1,5% après +0,9%) et dans la construction (+2,8% après +1,3%), et se redressent dans les activités immobilières (+4,0% après -4,9%). Sur trois mois (décembre 2023 à février 2024), le nombre cumulé d'entreprises créées 'augmente fortement par rapport aux mêmes mois un an auparavant' (+9,9%). Cette hausse est portée 'par le dynamisme des créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur' (+12,8%) et celle des entreprises individuelles classiques (+12,5%), moins par celle des sociétés (+2,7%).

Sur cette période, le secteur des transports et entreposage est 'celui qui contribue le plus à la hausse' (+5000 créations), notamment via les créations d'entreprises dans les 'autres activités de poste et de courrier' (+3300 créations), 'qui comprennent notamment la livraison à domicile'. Comme chaque mois depuis l'an dernier, l'Insee met en garde après la mise en place du guichet électronique des formalités d'entreprises.

'Les évolutions des créations d'entreprises en comparaison avec l'année 2023 doivent être interprétées avec une grande prudence', précise l'Insee, ajoutant que 'le changement important' que constitue la mise en place de cet instrument 'a fragilisé le suivi conjoncturel des créations d'entreprises au cours de l'année 2023'.

/ATS