Fujitsu: démission du président pour « conduite inappropriée »

Le président de Fujitsu a démissionné en raison d'une 'conduite inappropriée liée à une femme' ...
Fujitsu: démission du président pour « conduite inappropriée »

Fujitsu: démission du président pour

Photo: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON

Le président de Fujitsu a démissionné en raison d'une 'conduite inappropriée liée à une femme', a annoncé mardi le groupe japonais de systèmes informatiques, un des plus grands prestataires mondiaux du secteur.

Le départ de Hidenori Furuta, effectif mardi, est intervenu après que l'entreprise a pris connaissance de faits plus tôt en juin, a indiqué mercredi à l'AFP un porte-parole de Fujitsu.

Ce dernier a refusé de livrer des détails sur l'affaire, mais a précisé que cette décision en matière de ressources humaines ne faisait suite à aucune violation de la loi.

Il n'est pas prévu de remplacer M. Furuta dans l'immédiat, a-t-il ajouté. Hidenori Furuta avait pris la tête du conseil d'administration de Fujitsu en 2024, après avoir occupé les fonctions de vice-président exécutif et de directeur technique.

/ATS
 

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