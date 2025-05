GPT-4 est parfois plus convaincant que les humains dans les débats

L'intelligence artificielle (IA) argumente parfois de manière plus percutante que les humains. Selon une étude lausannoise, GPT-4 peut s'avérer plus convaincant que des partenaires de discussion humains lors de débats en ligne.

C'est le cas si l'IA dispose de données personnelles sur ses interlocuteurs, comme l'âge, le niveau d'éducation, le sexe ou les opinions politiques. Sans ces informations, sa force de persuasion se situe au même niveau que celle de ses adversaires humains, indique l'étude publiée lundi dans la revue Nature Human Behaviour.

L'équipe de recherche dirigée par Francesco Salvi, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a fait participer environ 900 personnes des États-Unis à des débats structurés en ligne, soit contre d'autres humains, soit contre GPT-4.

Les discussions ont porté sur des controverses sociopolitiques, telles que la question de savoir si les États-Unis devraient interdire les combustibles fossiles, si les médias sociaux rendent les gens plus stupides ou si les riches devraient payer plus d'impôts. Dans certains cas, les débatteurs humains et numériques ont reçu des informations démographiques sur leurs adversaires, dans d'autres non.

Prendre la menace au sérieux

Les résultats montrent que dès que GPT-4 sait à qui il parle, il adapte efficacement son argumentation, et devient ainsi nettement plus convaincant. Avec des arguments personnalisés, GPT-4 a eu plus de succès dans 64,4% des cas par rapport aux humains. Sans ces données, aucune différence n'a été relevée.

'Nous sommes d'avis que les plateformes en ligne et les médias sociaux devraient sérieusement prendre en compte de telles menaces et étendre leurs efforts pour mettre en œuvre des mesures visant à endiguer la propagation des stratégies de persuasion menées par l'IA', écrivent les auteurs dans l'étude.

Cette recherche n'a aucun lien avec l'étude cachée menée par l'Université de Zurich (UZH), qui a suscité de nombreuses critiques le mois dernier. Des scientifiques de l'UZH avaient rédigé pendant plusieurs mois, à l'aide de robots d'IA, des réponses à des messages publiés sur la plateforme de débat Reddit. Cela avait provoqué de nombreux remous au sein de cette communauté.

/ATS