Galaxus gonfle son chiffre d'affaires en 2024

Galaxus, détenue par Migros, a enregistré une hausse de 18% de son chiffre d'affaires en 2024. Ces prochaines années, la maison mère orange a annoncé investir dans le développement de ses activités en ligne sur le marché européen.

L'année dernière, les ventes du groupe, comprenant Galaxus et Digitec, ont rapporté 3,2 milliards de francs, indique un communiqué paru lundi. Le produit net des livraisons et des prestations a augmenté de 17% à 2,9 milliards.

L'entreprise l'explique par l'extension de son portefeuille comptant 8 millions de produits, soit 25% de plus sur un an. Aussi, la baisse des prix en 2024 a permis de s'aligner sur les tarifs européens.

Au total, plus de 4,5 millions de personnes ont passé commande. Par région, la Suisse romande et le canton du Tessin représentent la plus large part. Le Liechtenstein a de son côté freiné les dépenses en ligne.

Migros entend renforcer les capacités de Galaxus avec notamment le lancement de la construction de son centre logistique dans le sud de l'Allemagne. Cela permettra de désservir les marchés européens 'en plein essor comme l'Allemagne et la France'.

