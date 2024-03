Galderma va faire son entrée à la Bourse suisse

Galderma va faire coter ses actions à la Bourse suisse. Dans le cadre de l'opération, le spécialiste des cosmétiques dermatologiques, qui commercialise la marque Cetaphil, entend lever près de 2,3 milliards de dollars.

Ces fonds doivent permettre à la société établie à Zoug et née en 1981 d'une coentreprise entre Nestlé et L'Oréal de renforcer son bilan via la réduction de son endettement.

L'offre devrait comprendre principalement une tranche primaire d'un nombre d'actions nominatives non quantifié nouvellement émises par Galderma, et une tranche secondaire d'actions nominatives existantes, écrit mercredi cette dernière. Cette seconde part, qui est destinée à des investisseurs institutionnels, sera cédée par le actuels actionnaires du groupe, notamment Sunshine et Swissco. Une option de surallocation est également prévue.

L'augmentation de capital consécutive à l'entrée en Bourse, qui doit s'accompagner d'une croissance de la rentabilité opérationnelle du groupe au niveau de son Ebitda de base, doit permettre à Galderma de réduire de l'effet de levier de son endettement entre 2,25 fois et 2,50 fois d'ici la fin de l'année, le groupe visant à moyen terme un effet de levier inférieur à 2 fois.

L'opération sera menée par les banques Goldman Sachs, Morgan Stanley et UBS, en tant que coordinateurs mondiaux de la souscription.

L'an dernier, la société, acquise à Nestlé en 2019 par le spécialiste suédois du capital-investissement EQT pour 10 milliards de dollars, a réalisé un chiffre d'affaires net record de 4,082 milliards de dollars, soit une hausse de 8,5% à taux de change constants par rapport à 2022. Galderma ajoute avoir surperformé le marché entre 2019 et 2023, à la faveur d'une croissance de ses revenus de 11,9% en monnaies locales, contre une progression de 7% pour le marché des produits dermatologiques, estimé à un volume de près de 87 milliards de dollars en 2023.

Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (Ebitda) de base s'est lui inscrit à 942 millions de dollars, soit un bond de 21,4% sur un an. La marge correspondante s'est, elle, fixée à 23,1%, gagnant 281 points de base à taux de change constants.

/ATS