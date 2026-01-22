Galenica a repassé les 4 milliards de recettes en 2025

Galenica a franchi l'an passé le cap des 4 milliards de francs de recettes, fort notamment ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Galenica a franchi l'an passé le cap des 4 milliards de francs de recettes, fort notamment de l'intégration du spécialiste du diagnostic Labor Team. Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies dépasse ainsi les sommets atteints en 2022.

La firme bernoise a encore accéléré la cadence de sa croissance au quatrième trimestre, affichant 5,5% sur l'ensemble de l'année, contre 4,7% sur les trois premiers partiels cumulés. Le chiffre d'affaires s'est au final établi à 4,14 milliards de francs, selon un décompte encore préliminaire diffusé jeudi.

Par segment, les ventes directes aux particuliers et professionels (Products & Care) ont enregistré une progression de 6,8% à 1,82 milliard de francs. La vente en gros et les services d'approvisionnement ou de gestion (Logistics & IT) n'en demeure pas moins la première source de revenus du groupe avec une contribution de 3,33 milliards, agrémentée de 4,8%. Les dépenses internes (Corporate & Elimination) ont enflé de 5,6% à 1,01 milliard.

La performance comble peu ou prou les attentes des analystes consultés par l'agence AWP. Le consensus pour le chiffre d'affaires s'articulait autour de 4,14 milliards de francs au niveau du groupe, dont 3,40 milliards pour Logistics & IT et 1,80 milliard pour Product & Care. Corporate & Elimination devait générer un débours de 1,07 milliard.

Sans avancer à ce stade de chiffre absolu, la direction laisse augurer un excédent d'exploitation en hausse de 10 à 12%, comparé aux 211 millions dégagés en 2024. Le conseil d'administration doit proposer un dividende au moins au niveau de celui versé au titre de l'exercice précédent.

/ATS
 

