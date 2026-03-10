Galenica augmente sa rentabilité en 2025

Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Galenica a fait progresser sa rentabilité l'année dernière. Les actionnaires profiteront d'un dividende relevé de 20 centimes à 2,50 francs par action, dépassant ainsi les attentes du marché.

L'exploitant des pharmacies Amavita, Coop Vitality, Sun Store et Apodoc a enregistré un résultat d'exploitation (Ebit) ajusté en progression de 11,3% à 234,8 millions de francs en 2025, soutenu par l'acquisition en juillet du spécialiste du diagnostic Labor Team et d'éléments exceptionnels de 6,2 millions, selon un communiqué publié mardi.

Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies a quant à lui enflé de 3% à 188,7 millions.

Résultat conforme aux attentes

Ces chiffres clés sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Le dividende était lui seulement attendu à 2,38 francs par titre.

Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a été confirmé en hausse de 5,5% à 4,14 milliards.

Selon le directeur général Marc Werner, le groupe bernois a 'pu consolider davantage encore (sa) solide position sur le marché suisse de la santé', poursuivant 'avec succès le développement de (son) réseau'.

Pour cette année, la direction vise une croissance des ventes de 5% à 7% et de 6% à 8% pour l'Ebit ajusté. Les coûts liés à la fermeture des activités de production de la filiale Bichsel interviendront principalement au premier trimestre et ne sont pas inclus dans l'Ebit ajusté.

Fin février, le groupe avait annoncé arrêter d'ici fin 2026 la production pharmaceutique de Bichsel, invoquant un 'manque de compétitivité'. Avec cette mesure, jusqu'à 170 postes seront supprimés d'ici la fin de l'année, soit plus de la moitié des quelques 300 employés. La procédure de consultation doit être close dans les prochains jours.

Les actionnaires devraient eux bénéficier d'un dividende 'au moins équivalent à celui de l'année précédente'.

Les prévisions à l'horizon 2027 au niveau de l'Ebit ajusté ont été revues à la hausse de 20 millions à 270 millions de francs.

/ATS