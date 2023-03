Garanties financières pour le Credit suisse soumises au Parlement

Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement les deux crédits d'engagement de 109 milliards de francs pour garantir le rachat de Credit suisse par UBS. Il veut aussi une analyse de cette fusion et une évaluation complète de la réglementation too big to fail.

Les 16 et 19 mars 2023, le Conseil fédéral a pris diverses mesures pour éviter la faillite imminente de Credit Suisse. L'objectif était de prévenir une crise financière globale et de sérieux dommages à la place financière et à l'économie suisses.

Le Conseil fédéral estime que le train de mesures adopté est, au vu des circonstances, le moyen le moins onéreux pour l'Etat et les contribuables d'atteindre cet objectif, écrit-il mercredi.

Les deux crédits concernent d'une part une garantie contre le risque de défaillance d'un montant de 100 milliards de francs, qui sera mise à la disposition de la BNS. La Banque nationale pourra s'en servir pour couvrir les prêts qu'elle accordera sous forme de liquidités à Credit Suisse.

Et afin qu'UBS puisse acquérir Credit Suisse, la Confédération lui accordera une garantie contre les pertes de 9 milliards de francs. La Délégation des finances a autorisé les deux crédits correspondants le 19 mars dernier.

/ATS