Gaza: gilets ensanglantés à Genève en hommage aux journalistes tués

Des gilets de presse ensanglantés sur la Place des Nations à Genève et dans neuf villes dans le monde. Reporters sans frontières (RSF) a appelé jeudi à protéger les journalistes dans la bande de Gaza et garantir le droit d'informer. Avec une demande aussi à la Suisse.

'La communauté internationale doit mettre la pression sur Israël', affirme à Keystone-ATS le secrétaire général de RSF Suisse, Denis Masmejan. Face au 'blackout' de l'information imposé par l'Etat hébreu, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit exiger des garanties d'Israël, selon lui.

Plus de 130 journalistes ont été tués depuis un an dans le territoire palestinien, dont plus d'une trentaine pendant leur activité. Les travailleurs des médias doivent être protégés, insiste RSF. Il faut mettre un terme à l'impunité et permettre aux journalistes palestiniens de sortir de la bande de Gaza et d'entrer à nouveau et à leurs collègues internationaux de se rendre dans le territoire.

RSF demande également davantage d'efforts à la Suisse. Celle-ci 'peut faire mieux et elle peut surtout mettre ses actes en adéquation avec ses discours', estime le secrétaire général.

RSF a déposé quatre plaintes auprès de la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre contre des journalistes. Le bureau du procureur Karim Khan leur a répondu que ces attaques faisaient partie de son investigation.

L'organisation s'est aussi associée à une ONG locale pour soutenir plus de 250 journalistes locaux et internationaux dans la bande de Gaza. Et elle a ouvert un centre régional pour aider les travailleurs des médias actifs dans le territoire palestinien.

/ATS