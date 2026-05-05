Geberit boucle un 1er trimestre positif

Le spécialiste des sanitaires Geberit a clôturé les trois premiers mois de l'année sur une ...
Geberit boucle un 1er trimestre positif

Geberit boucle un 1er trimestre positif

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le spécialiste des sanitaires Geberit a clôturé les trois premiers mois de l'année sur une note positive, avec notamment une hausse de son bénéfice. La suite de l'exercice reste par contre entourée d'incertitudes.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires de Geberit est resté pratiquement stable (-0,7%) par rapport à la même période de l'an dernier à 873 millions de francs, en raison de forts effets de change négatifs, a annoncé mardi dans un communiqué l'entreprise de Rapperswil-Jona. A taux de change constants, il a cependant augmenté de 3,4%. Cette hausse s'explique par une croissance des volumes.

En matière de rentabilité, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 283 millions, en hausse de 2,3%. La marge correspondante s'est établie à 32,5%, alors qu'elle se situait à 31,5% un an plus tôt.

Le bénéfice net s'est enrobé de 4,5% à 196 millions de francs.

Les résultats présentés dépassent les attentes des analystes contactés par l'agence AWP, sauf pour les recettes. Ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaires de 874 millions, un Ebitda de 276 millions et un bénéfice net de 187 millions.

Côté perspectives, la direction s'est abstenue de donner des chiffres précis, les risques géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques associées ayant fortement augmenté avec le conflit au Moyen-Orient.

/ATS
 

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