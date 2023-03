Geberit choie ses actionnaires, malgré un bénéfice annuel en baisse

Le spécialiste des installations sanitaires Geberit a vu son bénéfice net reculer de presque 7% à 706 millions de francs l'année dernière. Un dividende relevé de 10 centimes à 12,60 francs par titre sera néanmoins proposé lors de l'assemblée générale annuelle.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est rétracté à 909 millions de francs, après plus d'un milliard de francs, pour une marge afférente de 26,8% contre 30,9% un an plus tôt, a indiqué l'entreprise saint-galloise mercredi.

L'an dernier, les recettes nettes ont reculé de 2% à 3,39 milliards de francs, avait indiqué le groupe en janvier. La marge brute d'exploitation (Ebitda) était attendue autour de 27%.

L'Ebitda et le dividende font moins bien que le consensus AWP, quand le résultat net le dépasse.

Geberit voit l'année en cours toujours marquée par l'inflation, mais dans le même temps par un besoin de rénovation, notamment en Allemagne et par un environnement de marché positif, par exemple en Inde et dans les pays du Golfe.

/ATS