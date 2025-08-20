Geberit ravale en partie ses ambitions pour 2025

L'équipementier de sanitaires Geberit modère ses ambitions de croissance pour l'année en cours, après un premier semestre moins fructueux qu'escompté. Le groupe saint-gallois resserre son objectif de rentabilité dans le milieu du couloir précédemment articulé.

L'industriel de Rapperswil-Jona a engrangé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 1,67 milliard de francs, en hausse de 1,6% sur un an ou de 3,9% calculé en monnaies locales.

La marge brute opérationnelle (Ebitda) s'est érodée d'une septantaine de points de base (pb) à 30,9%, pour un résultat afférent en recul de 0,8% à 514 millions. Le bénéfice net a fondu de 3,1% à 339 millions, énumère un compte-rendu diffusé mercredi.

Le consensus compilé par l'agence AWP prévoyait un chiffre d'affaires de 1,68 milliard, à la faveur d'une croissance en monnaies locales de 4,3%. La marge Ebitda était attendue 31,1%, pour un résultat afférent de 523 millions. Le bénéfice net devait avoisiner les 345 millions.

La fermeture d'une usine allemande de céramique a généré des coûts exceptionnels de 17 millions d'euros et pesé sur la marge Ebitda à hauteur de 60 pb, explique le groupe dans sa publication.

La direction plafonne désormais dans le bas de la fourchette de 4 à 6% son ambition de croissance sur l'ensemble de l'année. La marge Ebitda doit, elle, s'établir autour de 29%, contre 28 à 03% au dernier pointage.

/ATS