General Motors confirme ses prévisions 2025

Le constructeur automobile américain General Motors a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, y compris l'impact des droits de douane, après un deuxième trimestre ayant dépassé les attentes des analystes.

Entre avril et juin, le géant de Détroit a dégagé un chiffre d'affaires de 47,12 milliards de dollars (-1,8%) et un bénéfice net de 1,89 milliard (-35,4%), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,53 dollars ce qui est supérieur aux 2,34 dollars anticipés par le consensus de FactSet.

Le groupe a estimé l'impact net des droits de douane sur ce trimestre à 1,1 milliard de dollars (877 millions de francs), et confirmé un impact brut autour de 4 à 5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

Il a prévenu que cet impact net devrait être supérieur au troisième trimestre, par rapport au deuxième, à cause d'un 'effet de calendrier sur les effets indirects des surtaxes sur les coûts'.

GM affirme néanmoins avoir effectué de 'gros progrès pour réduire d'au moins 30% cet impact grâce à des ajustements de production, des initiatives ciblées sur les coûts et une tarification cohérente'.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action General Motors reculait de 3,76%.

Amenuiser l'impact

Mary Barra, patronne de GM, a assuré, dans une lettre aux actionnaires accompagnant la publication des résultats, que l'investissement de 4 milliards de dollars annoncé en juin pour les usines américaines allait notamment permettre de 'réduire grandement' l'exposition aux surtaxes douanières.

Depuis le 3 avril, les véhicules importés aux Etats-Unis sont taxés à 25% mais ceux venant du Canada et du Mexique - avec lesquels les Etats-Unis ont un accord de libre-échange (ACEUM) - peuvent avoir un taux inférieur à certaines conditions.

Le président américain Donald Trump a annoncé début mai un allègement temporaire, pendant deux ans.

Pour tous les véhicules fabriqués et vendus aux Etats-Unis avec des pièces détachées importées, constructeurs américains et étrangers pourront déduire 15% du prix de vente recommandé la première année - et 10% la seconde - des frais de douane de 25% sur les importations suivantes.

Dans la foulée de cette annonce, GM avait abaissé ses prévisions annuelles.

Il les a confirmées mardi tout en soulignant que le second semestre devrait être inférieur au premier car la période sera affectée en totalité par les droits de douane, alors que seul le deuxième trimestre l'a été sur la première partie de l'année.

Dans le détail, hors éléments exceptionnels, GM s'attend en 2025 à un bénéfice d'exploitation compris entre 10 et 12,5 milliards de dollars (13,7 à 15,7 dollars auparavant), à un bénéfice net par action entre 8,25 et 10 dollars et à un flux de trésorerie positif de 7,5 à 10 milliards (11 à 13 milliards auparavant).

Avant la publication de mardi, le consensus de FactSet tablait sur un bénéfice net par action à données comparables de 9,22 dollars pour l'année.

