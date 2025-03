Generali: bénéfice record en 2024 malgré les intempéries

Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, a vu son bénéfice net ajusté (hors exceptionnels) augmenter de 5,4% à 3,8 milliards d'euros (3,6 millions de francs) en 2024, soit un record en dépit du coût des catastrophes naturelles.

L'assureur a aussi affiché un bénéfice opérationnel en hausse de 8,2% à 7,3 milliards d'euros, le plus élevé de son histoire, dépassant légèrement les attentes des analystes, d'après le consensus compilé par Generali.

L'entrée de primes brutes, l'équivalent du chiffre d'affaires, a grimpé de 14,9% à 95,2 milliards d'euros, un montant là aussi supérieur aux attentes des analystes, selon les comptes du groupe publiés jeudi.

'Le groupe se trouve aujourd'hui dans la position la plus forte de son histoire, comme en témoignent nos résultats opérationnel et net ajusté record', a commenté son PDG Philippe Donnet, qui brigue un quatrième mandat.

Le bénéfice opérationnel de l'assureur a été tiré par la gestion d'actifs (+22,6%), porté notamment par la consolidation dans ses comptes du groupe américain Conning Holdings, et l'assurance-vie (+6,6%).

Sous l'égide de Philippe Donnet, en poste depuis 2016, Generali a commencé à se concentrer davantage sur la gestion d'actifs pour diversifier ses sources de revenus, face au poids croissant des catastrophes naturelles.

Point culminant de cette stratégie, Generali et le gestionnaire d'actifs français Natixis Investment Managers ont signé en janvier un protocole d'accord pour créer un champion européen de la gestion d'actifs qui pèsera près de 1.900 milliards d'euros.

Malgré la hausse du coût des catastrophes naturelles, le segment dommages a vu son bénéfice opérationnel également augmenter, de 5,1%.

Les pertes liées aux catastrophes naturelles ont atteint 1,2 milliard d'euros en 2024, après 1,1 milliard d'euros en 2023, a indiqué Generali.

Le ratio économique de solvabilité de l'assureur a baissé à 210% fin 2024, comparé à 220% un an auparavant, en raison notamment des acquisitions.

Le ratio combiné, indicateur clé qui rapporte les remboursements des sinistres aux primes encaissées, est resté stable à 94%.

Generali a confirmé les objectifs de son plan stratégique, dont une hausse du bénéfice par action de 8% à 10% par an et des dividendes cumulés de 'plus de 7 milliards d'euros' d'euros sur la période 2025-2027.

Le groupe s'est engagé à reverser plus de 8,5 milliards d'euros à ses actionnaires sur la période 2025-2027, sous forme de dividendes et rachats d'actions, un objectif nettement supérieur au précédent plan.

