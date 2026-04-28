Genèse d'OpenAI: Musk et Altman présents à l'ouverture du procès

Elon Musk et Sam Altman se sont retrouvés mardi côte à côte au procès dans lequel le patron de SpaceX accuse celui d'OpenAI d'avoir trahi la vocation non lucrative de la start-up d'intelligence artificielle (IA) qu'ils ont cofondée avant de se fâcher.

D'emblée, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a réprimandé l'homme le plus riche du monde et le puissant patron de ChatGPT pour leurs échanges acrimonieux sur X, l'ex-Twitter devenu la propriété de Musk, obtenant leur promesse de s'abstenir de commenter l'avancée du procès.

'Nous sommes ici aujourd'hui parce que les défendeurs ont volé une organisation caritative', a déclaré Steven Molo, l'avocat de Musk, premier à s'exprimer. Selon lui, son client a mis sa fortune au service des débuts d'OpenAI en 2015 afin de remplir une promesse philantropique: offrir au monde une IA sûre, ouverte et sans profit personnel.

Mais Sam Altman, Greg Brockman (président d'OpenAI) et Microsoft auraient détourné le laboratoire de cette mission pour s'enrichir et monté une entreprise aujourd'hui valorisée 852 milliards.

'Mascarade hypocrite'

'L'assignation de M. Musk est une mascarade hypocrite', lui a répondu Bill Savitt, conseil d'OpenAI. 'Il a soutenu le passage à une entreprise à but lucratif à condition qu'il la contrôle' à 55%.

Selon l'avocat, il a utilisé sa promesse de don d'un milliard de dollars comme levier de chantage, coupant les fonds après seulement 38 millions de dons. Puis, Elon Musk a claqué la porte face à la résistance des fondateurs, et n'a inventé la théorie de 'l'organisation caritative volée' qu'après avoir lancé son propre laboratoire concurrent xAI, a fait valoir Bill Savitt.

Sa plainte serait en outre prescrite, selon lui, car le dossier montrerait que Musk connaissait les détails du virage commercial d'OpenAI dès 2018-2020.

L'audience se poursuit mardi avec le témoignage d'Elon Musk en fin de matinée, avant d'autres auditions très attendues, celles de Sam Altman et de Satya Nadella, le PDG de Microsoft, à une date ultérieure.

Qui contrôle l'IA?

Derrière l'affrontement entre ces personnalités devenues incontournables dans l'industrie de la tech, cette affaire remet sur le devant de la scène une question fondamentale: qui doit contrôler l'intelligence artificielle, et au profit de qui ?

L'histoire remonte à 2015, quand Sam Altman convainc son aîné de cofonder OpenAI, promettant un laboratoire à but non lucratif dont 'la technologie appartiendrait au monde'. Elon Musk y investit au moins 38 millions de dollars.

Mais la rupture est consommée à l'hiver 2017-2018, et la fondation OpenAI crée sa filiale commerciale en 2019. Microsoft commence à y investir et porte sa participation à 13 milliards de dollars (valorisée à environ 135 milliards désormais).

Dix ans plus tard, OpenAI est devenu un colosse commercial, valorisé à 852 milliards de dollars et sur la voie d'une entrée en bourse retentissante.

Elon Musk, lui, a fini par monter son propre laboratoire, xAI. En février, il l'a absorbé dans son entreprise SpaceX, elle-même valorisée à 1250 milliards de dollars et aussi en lice pour une introduction en bourse hors du commun.

'Ralentir un concurrent'

La juge entend trancher d'ici mi-mai trois questions soulevées par la plainte de Musk: OpenAI a-t-elle violé sa mission philanthropique originelle ? S'est-elle enrichie injustement ? Ses liens avec Microsoft violent-ils le droit de la concurrence ?

Outre un retour au statut non lucratif -qui bloquerait l'entrée en Bourse d'OpenAI-, Elon Musk réclame l'éviction de Sam Altman et de Greg Brockman, cofondateur et président d'OpenAI, ainsi que la rupture des liens avec Microsoft.

Elon Musk critiqué

La juge tranchera seule, ayant limité le rôle du jury à un donner un avis consultatif. La sélection des neufs citoyens a montré les importantes réserves de citoyens américains au sujet du quinquagénaire, admiré comme entrepreneur mais critiqué pour son virage très politisé et son passage dans l'administration Trump.

'C'est une légende, que vous l'aimiez ou non', a tenté de les convaincre son avocat.

/ATS