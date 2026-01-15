Genève Aéroport a vu affluer davantage de passagers l'an dernier

L'aéroport de Genève a accueilli davantage de passagers en 2025, alors que le nombre de vols a, lui, diminué. Cette baisse est essentiellement imputable à un meilleur taux de remplissage des avions.

En tout, près de 17,9 millions de passagers ont foulé le tarmac de Cointrin l'an passé, correspondant à une légère hausse de 0,29% sur un an, écrit Genève Aéroport jeudi dans un communiqué. Le nombre de mouvements, soit les atterrissages et les décollages, a totalisé 177'288, un chiffre en repli de 1,02% par rapport à 2024.

Ce recul des vols est due à une meilleure utilisation des avions, découlant d'une politique financière de l'aéroport. Le taux d'occupation des sièges a dépassé les 76,5%.

Comparé à 2019, avant le Covid, le nombre de passagers est en retrait de 0,44% et le nombre de mouvements inférieur de 4,71%.

La compagnie britannique à bas coûts Easyjet détient toujours la plus importante part de marché (46,0%), loin devant la filiale helvétique de Lufthansa Swiss (12,4%) et British Airways (4,4%). Viennent ensuite Air France (3,2%), Iberia (2,9%), KLM Royal Dutch Airlines (2,5%), TAP Portugal (2,0%), Brussels Airlines (1,9%), Emirates (1,8%) et Turkish Airlines (1,7%).

Par ailleurs, le nombre de vols de nuit a baissé, représentant 5,37% des vols, contre 5,56% en 2023 et 5,52% en 2024. En outre, un système de redevances dissuasives en place depuis deux ans désormais a permis de faire chuter le nombre décollages après 22 heures de 36,2% en 2024 par rapport à 2023 et de 24,6% supplémentaires l'an dernier.

Quant au fret, le tonnage annuel traité à Cointrin a atteint 94'337 tonnes en 2025, contre 90'696 tonnes précédemment, atteignant le deuxième plus haut volume de l'histoire de l'aéroport de Genève, en dépit des droits de douane américains et des incertitudes économiques élevées, peut-on lire.

Le rapport annuel complet présentant les états financiers de l'entreprise en mains du canton sera publié le 24 mars prochain.

/ATS