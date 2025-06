Givaudan s'empare du groupe brésilien Vollmens Fragrances

Le spécialiste des arômes et des parfums Givaudan a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise brésilienne Vollmens Fragrances. Ce rachat doit permettre au groupe verniolan de se renforcer sur le marché latino-américain, en forte croissance.

Créé en 2004 et spécialisé dans les parfums, Vollmens Fragrances emploie 180 personnes et dessert aussi bien l'Amérique latine que l'Amérique du nord et l'Afrique, indique vendredi Givaudan. Les fondateurs, Nestor Francisco Mendes and Rinaldo José Mendes, continueront de diriger l'entreprise sous la houlette du nouveau propriétaire.

Vollmens Fragrances contribuera au chiffre d'affaires de Givaudan à hauteur de 25 millions de francs sur une base proforma, précise le communiqué. La transaction devrait être bouclée d'ici la fin de l'année.

Selon les termes de l'accord, le groupe genevois pourrait à l'avenir encore renforcer sa participation dans Vollmens Fragrances.

/ATS