Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine

Le mastodonte de l'extraction et du négoce de matières premières zougois Glencore prévoit d'injecter ...
Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine

Glencore investit massivement dans le cuivre en Argentine

Photo: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Le mastodonte de l'extraction et du négoce de matières premières zougois Glencore prévoit d'injecter plus d'une douzaine de milliards de dollars dans l'extension de deux sites argentins de production de cuivre.

La multinationale a par ailleurs déposé des demandes pour que ces projets bénéficient du programme d'encouragement aux gros investissements mis en place par l'administration Milei, précise un communiqué diffusé lundi.

Dans le détail, le groupe zougois entend investir entre 3,5 et 4,5 milliards pour ses opérations d'Agua Riga, ainsi qu'entre 8,5 et 10,5 milliards pour développer celles d'El Pachón.

A l'issue des travaux, ces investissements devraient se traduire par la création de 2500 emplois directs.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le musée Tinguely prolonge son train fantôme jusqu'au 21 septembre

Le musée Tinguely prolonge son train fantôme jusqu'au 21 septembre

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 18:14

Le nombre de nuitées hôtelières progresse en juillet

Le nombre de nuitées hôtelières progresse en juillet

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 16:03

Le géant sud-africain des télécoms MTN sous enquête à Washington

Le géant sud-africain des télécoms MTN sous enquête à Washington

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 15:59

Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité

Fin de la valeur locative: classe moyenne gagnante, selon un comité

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 14:16

Articles les plus lus

Licenciements illégaux en Australie: Qantas sanctionnée

Licenciements illégaux en Australie: Qantas sanctionnée

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 05:50

Recul généralisé dans l'industrie d'avril à juin

Recul généralisé dans l'industrie d'avril à juin

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 10:19

Swatch accusée de racisme en raison d'une campagne publicitaire

Swatch accusée de racisme en raison d'une campagne publicitaire

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 10:27

Les marques suisses cherchent la parade aux droits de douane

Les marques suisses cherchent la parade aux droits de douane

Économie    Actualisé le 18.08.2025 - 10:31