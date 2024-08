Glencore renonce finalement à se désengager du charbon

Le béhémoth des matières premières Glencore rétropédale sur son engagement à externaliser les activités liées au charbon, subséquemment de sa reprise début juillet des opérations du canadien Teck Resources dans le domaine du charbon sidérurgique.

La firme zougoise indique lundi dans un communiqué que ses actionnaires se sont prononcés lors d'une consultation en faveur d'un maintien de ces activités hautement émettrices en gaz à effet de serre, motivés par la perspectives d'une génération de liquidités améliorée et d'une optimisation conséquente des excédents aux actionnaires.

Le conseil d'administration promet désormais de s'efforcer d'intégrer cette nouvelle donne dans la stratégie climatique du groupe.

L'annonce survient en marge de la publication des résultats semestriels de la multinationale de Baar. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 9% à 117,09 milliards de dollars (près de 100 milliards de francs).

La baisse des prix de nombreuses matières premières a par contre grevé la rentabilité. L'excédent brut d'exploitation ajusté a ainsi fondu d'un tiers sur un an à 6,3 milliards. Des amortissements pour 1,0 milliard et d'autres éléments non récurrents à hauteur de quelque 700 millions ont fait basculer le résultat dans le rouge, avec une perte nette de 233 millions. L'an dernier à pareille époque, Glencore avait affiché un bénéfice de 4,6 milliards.

/ATS