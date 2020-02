Globus passe en mains thaïlandaise et autrichienne

Migros a trouvé un acheteur pour Globus. La Fédération des Coopératives Migros a cédé l'exploitant zurichois de grands magasins ainsi que les huit immeubles attenants à la coentreprise composée de l'autrichien Signa et du thaïlandais Central Group.

Le prix de la transaction, qui doit être finalisée d'ici mi-2020, n'a pas été précisé dans le communiqué publié mardi par le géant orange. Migros avait racheté en 1997 le groupe de grands magasins Globus et ses filiales pour environ 700 millions de francs.

Selon l'agence Reuters, le prix de vente s'élève à plus de 1 milliard de francs.

L'opération concerne la totalité du capital-actions détenu par Migros, ainsi que les huit immeubles de Globus à Zurich, Bâle, Berne et Saint-Gall. Signa et Central Group reprendront Globus à parts égales.

Signa et Central Group sont propriétaires de l'allemand Kadewe, de l'italien Rinascente et du danois Illum, décrits comme étant 'des maisons leaders dans le commerce de luxe en Europe'.

Meilleure offre

'Parmi la douzaine de parties intéressées, Signa et Central Group ont présenté la meilleure offre et stratégie future pour les grands magasins Globus actifs également dans le commerce en ligne et la mode', a précisé Migros dans son communiqué.

Selon la coopérative, 'leur offre a répondu aux critères essentiels posés par Migros pour cette vente: une stratégie de pérennisation, la volonté de développement et la garantie du maintien du groupe Globus en tant que tel'.

Les nouveaux propriétaires Signa et Central Group veulent quant à eux 'ouvrir des perspectives stratégiques uniques pour le succès à long terme et l'avenir durable de Globus', a indiqué Vittorio Radice, directeur général pour l'Europe du groupe thaïlandais.

'Globus aura accès aux marques de luxe internationales et bénéficiera du transfert de savoir-faire au sein de notre groupe', a-t-il ajouté, soulignant que la marque helvétique pourra bénéficier de la solidité financière des nouveaux propriétaires et disposera 'd'excellentes chances à long terme'.

Nouveau patron

Quant à Globus, son patron Thomas Herbert a estimé que 'l'intégration au sein d'une groupe de grands magasins de luxe européen ouvre d'excellentes perspectives' à la chaîne de grands magasins.

M. Herbert rejoindra le conseil d'administration de Globus et sera remplacé au niveau opérationnel par Franco Savastano, jusqu'à présent directeur général adjoint. M. Radice reprendra pour sa part la présidence.

Globus compte, hormis ses activités sur internet, 48 magasins en Suisse dont 12 grands magasins. La société emploie 2409 collaborateurs (équivalents temps plein) et a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 763 millions de francs.

/ATS