Google annonce l'installation d'un site géant en Inde

Google a annoncé l'installation en Inde d'un centre de données et d'un site dédié à l'intelligence artificielle (IA), le plus grand hors des Etats-Unis.

'C'est le plus grand (site) que nous allons construire hors des Etats-Unis', a annoncé mardi devant la presse à New Delhi le patron de Google Cloud, Thomas Kurian.

'Cela représente un investissement en capital d'un montant de 15 milliards de dollars (12 milliards de francs) au cours des cinq prochaines années', a détaillé M. Kurian.

'Cette infrastructure confirme les ambitions et les projets de l'Inde en matière d'IA', s'est pour sa part réjoui le ministre indien des Technologies de l'information, Ashwini Vaishnaw.

Ces derniers mois, l'Inde a attiré plusieurs acteurs majeurs du secteur de l'IA, séduits par le plus grand marché de la planète en termes de population.

Quelque 900 millions d'Indiens - sur un total de près de 1,5 milliard - utilisent régulièrement Internet, à titre privé ou dans le cadre de leur profession, selon les dernières estimations du secteur.

La semaine dernière, la start-up américaine Anthropic a annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau en Inde, révélant que le géant asiatique figurait déjà au deuxième rang des pays utilisateurs de son assistant conversationnel (chatbot) Claude.

'L'Inde s'impose comme une évidence grâce à son énorme réservoir de talents sur le plan technique et à la volonté de son gouvernement de faire en sorte que l'IA bénéficie à toute la société', a alors souligné le patron d'Anthropic, Dario Amodei.

L'un des principaux concurrents d'Anthropic, OpenAI, a aussi fait part de son intérêt pour le marché et envisage également d'y ouvrir une représentation d'ici la fin de l'année.

La firme Perplexity a elle signé un partenariat avec l'opérateur de télécommunications indien Airtel.

/ATS