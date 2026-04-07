Gothard: les bouchons devant l'entrée sud du tunnel s'atténuent

Le trafic de Pâques devant l'entrée sud du tunnel routier du Gothard s'est calmé mardi après minuit. Entre Quinto et le poste de régulation d'Airolo, les véhicules ne formaient plus qu'un bouchon de deux kilomètres.

Cela représentait un retard pouvant aller jusqu'à 20 minutes, comme l'a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X. Du côté nord du tunnel du Gothard, la circulation était fluide, comme le montrait le site web du TCS.

Lundi en début de soirée, les voyageurs se rendant vers le nord devaient encore compter jusqu'à deux heures de retard par rapport à une situation de circulation normale. Le trafic était bloqué devant le portail sud sur une longueur pouvant atteindre douze kilomètres. Dans le sens inverse également, il fallait s'armer de patience. Entre Erstfeld et Göschenen (UR), le TCS a enregistré par moments un bouchon de huit kilomètres.

/ATS