Gros incendie à la fromagerie de Vuisternens-en-Ogoz (FR)

Un gros incendie s'est déclaré jeudi sur le site de la fromagerie de Vuisternens-en-Ogoz (FR), où le feu a pris dans les caves. Police, pompiers et secours se sont mobilisés en nombre, vu l'ampleur du sinistre qui a fait d'importants dégâts.

Le bilan faisait état de sept personnes incommodées par la fumée et de 20 à 25 individus évacués et pris en charge, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise sur Twitter. D'importants moyens de secours ont été engagés, avec une ambulance et une cinquantaine de pompiers ainsi que la fermeture des rues autour du sinistre.

Un communiqué de la police a signalé un important dégagement de fumée noire. Les habitants du village, situé dans le district de la Sarine, à mi-chemin entre Fribourg et Bulle, ont été invités à garder leurs fenêtres closes et à limiter l'utilisation de l'eau. Suite à l'incendie, le réseau d'eau de la commune est interrompu pour le secteur de Vuisternens-en-Ogoz, a précisé la police en début de soirée.

Explosions et milliers de meules détruites

Le sinistre a nécessité la mise en place d'une déviation routière. Celle-ci était encore en vigueur en début de soirée, selon la police.

L'incendie a démarré à 12h30, avant d'accélérer avant 14h00, heure à laquelle une alerte a été lancée. Il s'est alors étendu progressivement à l'ensemble du bâtiment abritant la fromagerie. La fumée dégagée par le sinistre était visible un moment à une dizaine de kilomètres à la ronde. Des explosions ont aussi été entendues. Vers 17h00, quatre heures après le début du sinistre, une épaisse fumée se dégageait toujours du complexe.

Le feu s'est déclaré dans les caves d'affinage des locaux de l’entreprise Mifroma, qui appartient à Migros, indique notamment le site du quotidien fribourgeois La Liberté, qui évoque 'une fromagerie réduite en cendres'. L’édifice qui a pris feu comprenait également un local de stockage de fromage appartenant à plusieurs producteurs.

'J’estime que jusqu’à 12'000 meules de gruyère sont perdues', déplore un fromager interrogé par le journal fribourgeois, qui cite aussi une villageoise parlant d'une vision 'apocalyptique'.

/ATS