Gros travaux engagés sur la route de la Fonderie à Fribourg

Un chantier spectaculaire s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche à Fribourg. Il a consisté à remplacer une première partie d'un pont, route de la Fonderie, qui enjambe trois voies de chemin de fer. Commencé en juin, les travaux s'achèveront mi-2021.

Les travaux, effectués de nuit, hors horaire de service des trains, doivent se poursuivre dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit de la première partie du pont CFF construit en 1948. Neuf nouvelles poutres doivent être installées sur la partie nord de l'ouvrage, explique la Direction des constructions (DAEC).

La première moitié du pont avait été retirée grâce à une autogrue de grande capacité les 19 et 20 octobre. Deux nouvelles culées en béton armé ont ensuite été construites sur lesquelles sont disposées les poutres préfabriquées et précontraintes d’une longueur de 23 mètres, pour un poids de 23 tonnes la pièce.

Net avantage

Un 'surbéton' doit être coulé sur place pour permettre de lier l’ensemble de la structure porteuse. Le remplacement de la seconde moitié du pont est prévu en juillet pour la dépose de l’ouvrage existant et en novembre pour la pose des six dernières poutres.

Le nouvel ouvrage sera de type 'intégral', sans appui mécanique ni joints de chaussée. La solution offre un net avantage en matière de durabilité, coûts d’entretien et protection contre le bruit. Un dispositif de retenue empêchant la chute d’un véhicule sur les voies et des protections au toucher des lignes de contact sont prévus.

Route fermée

En raison des travaux, la route est fermée de samedi midi à lundi midi. L'axe joue un rôle très important pour la circulation en ville de Fribourg, avec un trafic moyen de plus de 18'000 véhicules quotidiennement. Il s'agit de la route sud en direction de Broc, en Gruyère.

Pour rappel, le Grand Conseil avait voté un crédit de 8,3 millions de francs il y a tout juste un an pour la part cantonale du chantier. Le coût total atteint 13,1 millions, le solde étant pris en charge par la Ville de Fribourg, les CFF, des subventions fédérales et des tiers.

La route de la Fonderie sera élargie et le pont enjambant les voies ferroviaires entièrement rénové. L’objectif des travaux est d’offrir de meilleures conditions à la mobilité douce et aux transports publics et de renforcer la sécurité de tous les usagers de la route. Une déviation est prévue par le passage du Cardinal.

/ATS