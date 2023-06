Groupe Mutuel annonce le départ de son administrateur Urs Schwaller

Urs Schwaller, administrateur de Groupe Mutuel depuis 2015, a décidé de se retirer. Pour remplacer le Fribourgeois, l'assureur octodurien a annoncé la validation par les membres de sa fondation de la candidature de Petra Feigl-Fässler.

Dans un communiqué succinct diffusé mercredi, la présidente du conseil d'administration Karin Perraudin a salué et remercié l'ancien conseiller d'Etat, sénateur et président de La Poste pour la qualité du travail fourni au cours des huit dernières années, soulignant les précieux atouts qu'ont été 'ses expériences au sein de grandes entreprises et du monde politique', sans toutefois fournir de détails sur les raisons de ce départ.

Sa remplaçante Petra Feigl-Fässler est actuellement membre de la direction et responsable des ressources humaines de Migros Industrie, après avoir réalisé l'essentiel de sa carrière dans des fonctions similaires auprès d'importantes entreprises en Suisse alémanique, comme NZZ, Nobel Biocare et Syngenta. Elle siège également au conseil d'administration de HIG Immobilien.

/ATS