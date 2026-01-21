Guy Parmelin a rencontré Donald Trump à Davos

Guy Parmelin a rencontré mercredi Donald Trump en marge du Forum économique mondial (WEF) à ...
Guy Parmelin a rencontré Donald Trump à Davos

Guy Parmelin a rencontré Donald Trump à Davos

Photo: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON / POOL

Guy Parmelin a rencontré mercredi Donald Trump en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos. L'entretien s'est déroulé après le discours que le président américain a prononcé dans la station grisonne.

Les deux hommes se sont serré la main devant les journalistes. Le président de la Confédération était accompagné des ministres des affaires étrangères Ignazio Cassis et des finances Karin Keller-Sutter. La Confédération cherche à conclure avec Washington un accord définitif sur les droits de douane américains.

/ATS
 

Actualités suivantes

Donald Trump loue sa politique domestique à Davos

Donald Trump loue sa politique domestique à Davos

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 14:52

Mercosur: le Parlement européen saisit la justice de l'UE

Mercosur: le Parlement européen saisit la justice de l'UE

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 13:32

Singapour bloque des laits infantiles de Danone « par précaution »

Singapour bloque des laits infantiles de Danone « par précaution »

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 12:46

Le président américain Donald Trump a atterri à Zurich

Le président américain Donald Trump a atterri à Zurich

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 14:25

Articles les plus lus