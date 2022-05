Hans-Ulrich Bigler quittera la direction de l'usam en 2023

Hans-Ulrich Bigler quittera la direction de l'Union suisse des arts et métiers (usam) à la mi-2023 après quinze ans à la tête de l'organisation. L'ancien conseiller national (PLR/ZH) atteindra l'âge de la retraite en avril 2023.

'Cela fera un beau chiffre rond, puis j'aurai été directeur de l'Union suisse des arts et métiers pendant 15 ans, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2023', indique mercredi M. Bigler dans le Tages-Anzeiger.

Auparavant, le président de l'usam, le conseiller national Fabio Regazzi (Centre/TI), avait annoncé le départ de M. Bigler dans le 'Journal des arts et métiers'. L'usam représente plus de 230 associations et près de 500'000 petites et moyennes entreprises.

M. Bigler indique vouloir conserver certains mandats. Il souhaite ainsi rester président du Forum nucléaire et membre du comité de l'association européenne de l'énergie nucléaire Foratom, et continuer à présider la fondation de prévoyance professionnelle des arts et métiers, Proparis. La question de savoir s'il assumera d'autres mandats pour l'usam est encore ouverte.

Sous la direction de M. Bigler, l'association économique, autrefois plutôt timide, est redevenue une voix de poids. Le Zurichois a veillé à ce que son profil soit clair et a parfois provoqué, notamment pendant la pandémie de Covid-19, lorsqu'il a critiqué parfois sévèrement le Conseil fédéral pour sa gestion de la crise.

Né à Berne, Hans-Ulrich Bigler est au service de différentes associations depuis 1985. Sa carrière politique a été moins longue et n'aura duré qu'une législature. En 2015, il entre au Conseil national en tant qu'élu PLR du canton de Zurich. Il échoue à se faire réélire en 2019.

/ATS