Helsana améliore sa performance en 2023 grâce aux marchés

L'assureur maladie zurichois Helsana a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le volume des primes encaissées a quelque peu augmenté.

La progression est principalement due à la performance de ses placements sur les marchés. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 49,5 millions de francs en 2023, écrit-il mardi dans son rapport annuel. Un an plus tôt, le spécialiste de l'assurance maladie et accident avait inscrit une lourde perte de près d'un demi-milliard de francs.

Helsana a vu le résultat des placements en capitaux revenir en terrain positif à 120,5 millions, alors qu'il avait inscrit un déficit de 450,5 millions l'année précédente, grâce à une évolution meilleure que prévu sur les marchés internationaux.

Sur le plan opérationnel, le volume de primes encaissées a augmenté, passant de 7,59 milliards à 7,81 milliards. Les charges de sinistres et de prestations, comprenant les frais médicaux remboursés aux assurés, se sont alourdies à 7,57 milliards, contre 7,16 milliards douze mois plus tôt.

Des mesures d'économies ont par ailleurs permis de diminuer le taux de charges d'exploitation à 7,7% contre 8,1% en 2022. Il en résulte un ratio combiné de 100,4%. A fin décembre, les fonds propres représentaient 2,7 milliards de francs, un niveau proche des 2,66 milliards affichés en 2022.

