Helvetia Nostra fait recours contre le projet « Gondosolar »

La Fondation Franz Weber (FFW) et Helvetia Nostra (HN) font recours contre le projet d’'installation photovoltaïque alpine à Gondo (VS). 'Gondosolar' entraînerait la destruction d’'un précieux écosystème alpin', estiment les opposants dans un communiqué.

'Les impacts du projet sur le paysage, et surtout sur la nature, seraient extrêmement graves', soulignent jeudi les recourants. 'Ils sont d'ailleurs mal ou peu documentés, rendant très difficile l'évaluation, par les autorités et la société civile, de leur étendue exacte.' Une expertise juridique est d'ailleurs exigée par HN dans le cadre de son recours.

Pour la FFW et HN, le projet 'présente de graves lacunes techniques et procédurales. 'Aucune étude de variantes n'a été réalisée, alors que d'autres secteurs dans la région ou dans le canton auraient été plus favorables, en raison du raccordement aux infrastructures existantes, de la présence d'un territoire déjà bâti ou d'impacts moindres sur la faune et la flore.'

Une procédure auprès de l'OFEN

Les opposants pointent également du doigt la Commission cantonale des constructions (CCC), qui a pris le parti de valider un projet 'sans que des mesures de compensation n'aient été imposées.'

Pour toutes ces raisons, un recours a donc été déposé mercredi auprès du Conseil d'Etat valaisan. Une procédure parallèle est en cours auprès de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour l'approbation des infrastructures électriques nécessaires au projet.

Le projet 'Gondosolar' prévoit l'installation de 2200 modules solaires bifaciaux, disposés verticalement sur des structures en forme de croix, sur une surface d'environ 17'000 m2, à plus de 2000m d'altitude. La zone est actuellement entièrement vierge d'infrastructures.

