Helvetia boucle le premier semestre dans le rouge

Helvetia a essuyé sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 16,9 millions de francs, à comparer avec un bénéfice de 289,7 millions sur la même période un an plus tôt.

L'assureur saint-gallois attribue cette perte de rentabilité notamment au résultat négatif de ses placements, ainsi qu'à des changements dans le déploiement d'une nouvelle infrastructure informatique en Suisse, ayant entraîné un amortissement de 40,2 millions.

Le volume d'affaires s'est contracté de 5,2% à 5,66 milliards de francs, malgré une progression de 9,0% à 3,04 milliards dans les affaires non-vie, détaille le compte-rendu à mi-parcours diffusé mardi.

Le ratio combiné s'est dégradé 3,4 points de pourcentage (pp) à 95,9%, tandis que la marge des nouvelles affaires s'est contractée de 0,3 pp à 2,8%.

Le groupe profite de la publication de ses résultats intermédiaires pour annoncer l'intégration au 1er octobre du responsable de son 'corporate center' Roland Bentele au sein de la direction générale.

