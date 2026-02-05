Helvetia délaisse la marque Baloise au prix d'un gros amortissement

L'assureur fusionné Helvetia Baloise simplifie sa raison sociale pour ne conserver que Helvetia ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

L'assureur fusionné Helvetia Baloise simplifie sa raison sociale pour ne conserver que Helvetia. L'abandon de la marque Baloise entraînera un amortissement de 1,0 à 1,1 milliard de francs sur l'exercice en cours, puis 75 à 125 millions par année jusqu'en 2030.

L'impact comptable doit ensuite être ramené sous les 10 millions annuellement, jusqu'à l'amortissement intégral de la marque, prévu pour 2040, prévient jeudi le groupe établi à Bâle.

Si le groupe abandonne la marque Baloise, sa nouvelle identité visuelle en reprendra dès cette année le logo, la couleur et la police.

/ATS
 

