Helvetia dévoile sa nouvelle stratégie

L'assureur st-gallois Helvetia a présenté jeudi, lors de sa journée dédiée aux investisseurs, les contours de sa nouvelle stratégie, ciblant notamment une meilleure efficacité opérationnelle avec le regroupement de ses activités en Espagne.

D'ici la fin du premier cycle de trois ans, fin 2027, le groupe veut faire progresser son efficacité opérationnelle de plus de 200 millions de francs et améliorer le ratio combiné, à 95,4% au premier semestre, d'environ 2 points de pourcentage, a-t-il détaillé dans un communiqué.

Pour atteindre cet objectif, l'assureur veut notamment regrouper ses unités espagnoles Helvetia Seguros et Caser. Juan Estello, directeur des activités ibériques, assurera également le rôle de patron de Caser dès le début de l'année prochaine. Iñigo Soto Garcia-Junco reste quant à lui à la tête de Helvetia Seguros.

'L'intégration prévue des activités en Espagne permettra de dégager des synergies et de continuer à améliorer les services à la clientèle', a souligné Helvetia.

Début novembre, Helvetia avait indiqué s'attendre pour ses filiales espagnoles Helvetia Seguros et Caser à des coûts de dommages de plusieurs millions d'euros suite aux inondations dévastatrices dans la péninsule ibérique, notamment dans la région de Valence, soulignant toutefois qu'il est encore trop tôt pour faire des estimations précises.

Le groupe a considérablement étendu ses activités dans la région il y a environ quatre ans avec le rachat de l'assureur espagnol Caser. Dans la province de Valence, la part de marché d'Helvetia Seguros et Caser dans les affaires non-vie était d'environ 3% fin 2023, selon l'assureur.

Pour la firme st-galloise, l'Espagne est devenue le second marché en ordre d'importance, derrière la Suisse.

Plus de 1 milliard de dividendes

L'entreprise a également dévoilé de nouveaux objectifs financiers pour la période de 2025 à 2027, avec un rendement des capitaux propres sous-jacents de 13-16%. Le taux de croissance annuel sous-jacent du bénéfice ajusté par action doit se situer autour de 9-11% et le groupe prévoit de verser des dividendes d'un total supérieur à 1,2 milliard de francs sur la période. Le reversement par action sera toujours au moins égal à celui de l'exercice précédent.

Helvetia visait jusqu'à présent, sur la période 2021 à 2025, un ratio combiné de 92% à 94%, tandis que le volume d'affaires lié aux commissions devait augmenter à plus de 450 millions de francs par an. Quant au rendement des fonds propres, l'entreprise ciblait une fourchette de 11% à 14% et voulait augmenter ou du moins maintenir son dividende. Sur l'ensemble de la période, les reversements doivent atteindre 1,65 milliard.

Pour 2024, Helvetia prévoit des bénéfices sous-jacents d'environ 520 millions de francs.

