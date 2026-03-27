Henkel rachète l'américain Olaplex pour 1,4 milliard de dollars

Le géant allemand des produits ménagers et cosmétiques Henkel a annoncé le rachat pour 1,4 milliard de dollars (1,11 milliard de francs) du fabricant américain de soins capillaires premium Olaplex, se renforçant sur le segment du haut de gamme.

'Cette transaction ouvre de prometteuses perspectives de croissance et d'innovation supplémentaires', a déclaré le président du directoire de Henkel Carsten Knobel, cité dans un communiqué.

A la Bourse de Francfort, le titre cédait vendredi 0,62% lors des premiers échanges.

'Henkel a signé un accord ferme en vue de l'acquisition de 100% des actions de la marque de soin capillaires premium Olaplex', pour un prix proposé de 2,06 dollars par action, a indiqué le groupe.

'Olaplex est le complément stratégique idéal à notre activité de soins capillaires premium', selon Wolfgang König, membre du comité de direction de Henkel en charge de la division 'Consumer Brands'.

Fondée en 2014, l'entreprise basée à New York commercialise des soins capillaires haut de gamme. 'La forte base scientifique de la marque' et 'sa présence établie dans les circuits premium' constituent selon M. König des opportunités 'd'accélérer davantage l'innovation'.

Henkel a par ailleurs souligné son 'positionnement mondial équilibré, avec un vaste réseau de distribution en Amérique du Nord et une solide présence internationale'.

/ATS