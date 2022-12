Hérémence (VS): lancement d’un projet solaire alpin d'envergure

Grande Dixence SA et la commune d'Hérémence (VS), en collaboration avec Alpiq, ont signé une lettre d'intention pour développer un projet solaire alpin d'envergure dans la combe de Prafleuri. L'objectif est de mettre en service l'installation d'ici fin 2025.

La combe de Prafleuri est une ancienne carrière exploitée lors de la construction du barrage de la Grande Dixence. Le potentiel de production identifié se situe entre 40 et 50 GWh par année. Cela correspond à la consommation annuelle moyenne de plus de 11'000 ménages, ont communiqué les partenaires lundi dans un communiqué.

Une grande partie de l'énergie sera produite en hiver: un avantage considérable au vu de l'approvisionnement en électricité de plus en plus critique à cette période de l'année.

Des tests agendés

Une première reconnaissance du site a été réalisée fin novembre et des premières mesures début décembre. La construction d'une installation de mesures et de tests est prévue dans les prochaines semaines. Le but est de connaître plus précisément les paramètres météorologiques du lieu et de recueillir des informations détaillées sur le potentiel de production solaire.

Cette base servira à l'élaboration de la demande d'autorisation de construire. Les porteurs du projet espèrent la déposer d'ici un an. L'objectif est de mettre en service une part importante de l'installation avant la fin 2025.

Lieu idéal

Située à 2800 mètres au sud de la Pointe d'Allèves dans le val d'Hérens, sur le territoire de la commune d'Hérémence, la combe de Prafleuri constitue un lieu idéal pour accueillir une installation photovoltaïque alpine, estiment les porteurs de projet. Cette ancienne moraine a servi de carrière afin d'obtenir les matériaux nécessaires à la construction du barrage de la Grande Dixence entre 1951 et 1961.

Une zone relativement plane de 350'000 m2 a ainsi déjà été largement remodelée par les activités humaines. Une étude d'impact environnemental sera effectuée dans le courant de l'été 2023. A ce stade, les atteintes à l'environnement et au paysage semblent limitées. Les porteurs de projet s'emploieront à les minimiser ainsi qu'à intégrer au mieux le projet dans la zone concernée.

Les infrastructures préexistantes sur le site constituent l'un des atouts clés du projet: les accès routiers existent déjà, de même qu'une ligne électrique moyenne tension qui arrive dans la zone du barrage et alimente une station de pompage. Ces installations seront utilisées, et si besoin rénovées, pour évacuer l'énergie produite.

Production quasi doublée

L'installation de Prafleuri sera équipée de panneaux photovoltaïques bifaciaux. Il s'agit de modules photovoltaïques actifs des deux côtés particulièrement efficaces en haute altitude. Alors que la couverture nuageuse relativement faible, la réflexion de la lumière du soleil par la neige augmente la production et les basses températures améliorent les conditions d'exploitation, soulignent les partenaires.

Grâce à ces facteurs, la production globale d'installations solaires en haute altitude est presque doublée. La part produite en hiver est également nettement plus élevée en comparaison avec une installation située sur le Plateau suisse.

Collaboration de longue date

Grande Dixence SA et la commune d'Hérémence collaborent depuis plus de 70 ans dans le cadre de l'exploitation du complexe de la Grande Dixence. Les deux partenaires se partagent actuellement le financement du projet, d'un montant estimé entre 80 et 100 millions.

Le soutien d'Alpiq, partenaire industriel historique de Grande Dixence, assure l'expertise nécessaire en terme de gestion de projet, ainsi que de production et de commercialisation de l'électricité. Le projet sera ultérieurement ouvert à la participation d'autres parties prenantes (p.ex. distributeurs ou producteurs d'électricité).

