Hermès réalise une nouvelle année record

Le groupe de luxe Hermès a annoncé vendredi des résultats record en 2024 avec un bénéfice net en hausse de 6,8% à 4,6 milliards d'euros (à peine moins en francs) et des ventes passant les 15 milliards d'euros (+13%), grâce à des progressions dans toutes les régions.

Le gérant d'Hermès, Axel Dumas, salue une 'solide performance', 'dans un contexte économique et géopolitique plus incertain'. 'Tout en préservant les grands équilibres du groupe et sa responsabilité d'employeur, la maison garde le cap', ajoute-t-il, cité dans un communiqué.

'On a fait une année exceptionnelle. Elle n'a pas été que facile, c'est pour cela que je remercie chaleureusement les équipes', a souligné Axel Dumas lors d'un échange avec des journalistes.

La marge opérationnelle affiche toutefois un léger recul à 40,5% au lieu de 42,1% en 2023. 'La grande différence tient aux taux de change qui ont été contre nous avec le renforcement de l'euro', a expliqué M. Dumas, évoquant aussi l'effet de la 'reconstitution de stocks'.

Pour 2025, Axel Dumas 'reste prudent mais ambitieux pour l'année'. 'Je reste très positif sur 2025' même si 'la barre est haute' après les performances de 2024.

Géographiquement, les ventes en Asie hors Japon progressent de 6% à 6,65 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du Japon progresse de 14% grâce à la clientèle locale.

Les ventes de la régions 'Amériques' grimpent de 14,5% à 2,87 milliards d'euros. Les Etats-Unis 'reste une terre de conquête', selon Axel Dumas.

Interrogé sur le risque de droits de douane imposés par l'administration Trump, le gérant a expliqué rester 'très attaché à notre production où elle est', à savoir la France mais aussi la Suisse pour les montres ou l'Italie pour les chaussures.

'On n'ajuste pas notre politique industrielle avec les droits de douane', a-t-il ajouté, 'quand les droits de douane augmenteront, on augmentera nos prix en conséquence'.

Le chiffre d'affaires en Europe hors France fait un bond de 18,1% à 2,15 milliards d'euros et les ventes en France atteignent 1,45 milliard d'euros (+13,5%) grâce à 'la clientèle locale et à la dynamique des flux touristiques'.

Au total, les ventes de Maroquinerie-Sellerie, coeur de métier du groupe, frôlent les 6,5 milliards d'euros (+16,4%) grâce à 'la hausse des capacités de production' et 'une demande particulièrement soutenue'.

Hermès versera une prime de 4500 euros à l'ensemble de ses 25'000 (dont plus de 15'000 en France) collaborateurs dans le monde en 2024 (contre 4000 euros en 2023).

Lors de l'assemblée générale du 30 avril, il sera proposé un dividende à 16 euros contre 15 euros en 2023.

