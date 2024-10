Hoffmann Neopac délocalise et supprime 37 emplois

Le spécialiste de l'emballage Hoffmann Neopac a délocalisé une partie de sa production à Thoune vers les Pays-Bas. Au total, 37 postes en équivalents plein temps seront supprimés sur le site de production concerné, précise mardi l'entreprise bernoise.

En tout, trois lignes de production de boîtes en métal seront transférées de l'usine de Gwatt/Thoune vers le site de production de Dronten aux Pays-Bas. L'objectif est d'assurer la compétitivité de la division dévouée aux emballages en métal, précise la société dans un communiqué.

La perte de clients importants en Suisse et l'évolution défavorable du cours euro/franc, qui ont alourdi les coûts de production sur le site suisse, expliquent la décision. Par ailleurs, le contexte de forte pression sur les prix sur le marché des boîtes en métal a fait apparaître la consolidation comme une étape nécessaire.

Un délai de consultation court jusqu'au 13 novembre avec le personnel. Si 37 postes doivent disparaître, 57 doivent continuer d'être pourvus à Thoune.

L'usine Neopac à Oberdiessbach et les filiales à l'étranger actives dans la fabrication de tubes ne sont pas concernées par ces mesures, précise l'entreprise.

Hoffmann Neopac fabrique des emballages en métal et en plastique et dispose de six sites de production en Europe, aux Etats-Unis et en Inde. Elle fournit une clientèle dans l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques et les biens de consommation. L'entreprise emploie environ 1250 personnes.

/ATS