Holcim acquiert le français Alkern

Holcim a réalisé l'acquisition d'Alkern, spécialiste français de la production d'éléments préfabriqués en béton pour la construction, dont le chiffre d'affaires net est estimé à environ 250 millions d'euros en 2025.

L'acquisition devrait générer des synergies de 11 millions d'euros en termes d'EBITDA au cours de la troisième année après finalisation de la transaction et avoir un impact sur le résultat dès la première année, peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi. Le montant de la transaction n'est pas connu.

Ce rachat, relayé mi-juillet par la presse spécialisée française, a été passé à la loupe par l'Autorité de la concurrence de l'Hexagone. Cette dernière a donné son feu vert fin décembre.

Fondé en 1972, Alkern compte un millier d'employés répartis sur plus de cinquante sites de production en France et en Belgique. Le groupe, basé dans le Pas-de-Calais, fabrique notamment des parpaings pour la construction, des pavés et dalles pour l'aménagement extérieur ou encore une gamme pour les chantiers de travaux publics. Alkern propose en outre des solutions de construction pour les infrastructures, l'industrie et les bâtiments.

L'opération implique également la prise de contrôle conjoint par Holcim de la société Entreprise Val Béton Moulé de l'Est (EVBME) aux côtés de la société Old Inn, et de la société Sofama Vermeulen aux côtés de la société Vermeulen Matériaux, précise l'Autorité.

En France, Holcim détient notamment le cimentier Lafarge et le spécialiste du revêtement pour le bâtiment PRB.

/ATS