Holcim fait main basse sur le mexicain Indar

Holcim a annoncé lundi l'acquisition du grossiste mexicain Indar. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 'croissance verte' du géant zougois des matériaux de construction.

Indar fournit du matériel de plus de 80 grandes marques, des matériaux de couverture aux outils et adhésifs, en passant par les fournitures électriques et de plomberie. Son intégration se traduira par l'apport de plus de 10'600 nouveaux produits au réseau de distribution Disensa de Holcim, fort de plus de 2000 points de vente en Amérique latine.

'Grâce à son puissant réseau logistique (...) Indar s'intégrera parfaitement à notre réseau Disensa en renforçant sa gamme de produits et sa proposition de valeur', s'est félicité le responsable régionale de Holcim, Oliver Osswald, cité dans le communiqué.

En 2022, le grossiste mexicain a réalisé avec ses 420 employés un chiffre d'affaires de 71 millions de dollars (65,1 millions de francs).

/ATS