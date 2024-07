Holcim sabre son ambition de croissance pour 2024

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a vu ses revenus s'éroder de 1,9% de sur les six premiers mois de l'année à 12,81 milliards de francs, élaguant conséquemment son ambition en la matière pour l'ensemble de l'exercice.

La multinationale zougoise se calcule toutefois une croissance de 1,6% en monnaies locales sur le premier semestre.

L'excédent d'exploitation (Ebit) récurrent a, lui, gagné 8,1% à 2,21 milliards, à la faveur d'une extension de la marge afférente de 1,6 point de pourcentage à 17,2%.

La performance manque les expectatives de analystes consultés par l'agence AWP en terme de recettes, mais les comble généreusement et termes d'excédents. Le consensus s'établissait à 12,98 milliards pour le chiffre d'affaires, 2,14 milliards pour l'Ebit récurrent et 16,6% pour la marge afférente.

Amortissements et changements de périmètre ont grevé un bénéfice net en retrait de 3,4% à 1,22 milliard.

La direction abandonne son ambition de croissance de plus de 6% pour l'année en cours hors effets de changes, plafonnant désormais celle-ci sous 5%. L'objectif pour la marge de l'Ebit récurrent par contre est relevé d'un demi-point de pourcentage à 18,5%.

Holcim escompte toujours générer un flux de trésorerie disponible de plus de 3 milliards de francs, nonobstant un tassement à 48 millions au premier semestre, contre 79 millions un an plus tôt.

