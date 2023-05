Holcim se renforce en Amérique latine

Holcim a procédé à une nouvelle acquisition, en s'emparant de Pasa, un fabricant de toitures et de produits d'étanchéité au Mexique et en Amérique centrale. Il va rejoindre la division Solutions & Produits.

Le géant zougois des matériaux de construction va intégrer les 250 employés de la société, qui réalise 38 millions de dollars (34 millions de francs) de ventes par an. 'Pasa étend l'offre de Holcim en matière de toitures et d'étanchéité et renforce son empreinte dans la région', selon le communiqué paru mercredi.

Holcim ajoute avancer dans sa 'Stratégie 2025', dont l'objectif consiste à ce que la division Solutions & Produits représente 30% des ventes du groupe d'ici deux ans.

/ATS